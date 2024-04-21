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Haberler > Teknoloji > Türk Ordusu'nun ilk milli CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi!

Türk Ordusu'nun ilk milli CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk Ordusu&#039;nun ilk milli CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi, kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflerdeki başarısıyla adından söz ettiriyor.

CİRİT Lazer Güdümlü Füze, Kara, deniz ve hava araçlarından hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek vuruş hassasiyetli ve maliyeti etkin bir çözümlerden birtanesidir. Yeni nesil bir füze olan CİRİT, güdümsüz 2,75” roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla tasarlandı.

Türk Ordusu'nun ilk milli CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi! - 1. Resim

CİRİT Lazer Güdümlü Füze; çok yönlü tasarımı sayesinde farklı platformlara kolay entegrasyon ve kullanım imkânı sağlamaktadır. Havadan satha atış performansını karadan karaya kullanımda da kanıtlamıştır. Ülkemizin ilk güdümlü füzesi olan CİRİT, kendi sınıfında da dünyada ilk kalifiye ürün ünvanını taşımaktadır.

Yeni nesil bir füze olan CİRİT, 2.75” güdümsüz roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT, halihazırda; T129 ATAK Taarruz Helikopteri, AH-1W SuperCobra Taarruz Helikopteri, Kaideye Monteli CİRİT Aracı ile birçok yabancı platform tarafından kullanılmaktadır.

Türk Ordusu'nun ilk milli CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi! - 2. Resim

Teknik Özellikler

ÇAP2,75" [70 nm]
UZUNLUK1,9 m
AĞIRLIK15 KG [Fırlatma Tüpü Hariç]
MENZİL1,5 - 8 km
HARP BAŞLIĞI TİPİÇok Maksatlı Başlık [ÇMB*] Yüksek İnflaklı Başlık [YİB****]
GÜDÜMMEMS**, AÖB*** Lazer Arayıcı Başlık
MOTORAz Dumanlı Kompozit Katı Yakıt
HEDEF TİPLERİHafif Zırhlı / Zırhsız Araçlar, Silahlı Birlikler
LAZER ATEŞLEMESTANAG 3733 ile Uyumlu Lazer İşaretleyiciler
 

*ÇMB: Çok Maksatlı Başlık [Zırh Delici, Anti-Personel Yangın Çıkarıcı
**MEMS: Mikro Elektro Mekanik Sistem
***AÖB: Ataletsel Ölçüm Birimi
**** YİB: Yüksek İnflaklı Başlık [Anti-Personel] 

 

 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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