Türk Telekom’dan basın mensuplarına özel tarife! 40 GB, yurt dışında 7 gün ücretsiz kullanım 200 lira

Türk Telekom, basın mensuplarının yoğun çalışma temposunu ve haber üretim süreçlerindeki iletişim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ‘Türk Telekom Prime Basın Tarifesi’ni kullanıma sundu.

Tarife kapsamında 12 ay taahhüt verenler aylık 200 liralık bedel karşılığında 40 GB internet, Türk Telekom mobil ve sabit hatlarla sınırsız ve her yöne 1.000 dakika konuşma, 1.000 SMS hakkından yararlanabilecek. Ayrıca ilk iki fatura dönemi ücretsiz olacak.

Tarifeyi kullanan basın mensupları, her ay 7 gün yurt dışında 57 ülkede tarifelerini ücretsiz kullanma hakkından ve Prime dünyasının kahveden seyahate, giyimden eğlenceye kadar tüm ayrıcalıklarından da faydalanabilecek.