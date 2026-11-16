Dünyada milyarlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp, veri güvenliği çerçevesinde yeni bir adım daha atıyor. Whatsapp, fotoğraf ve videoların ardından yazılı mesajlar için de 'Bir Kez Görüntüle' seçeneğini test ediyor. Yeni özellikle beraber metinler sadece bir kez okunabilecek, ekran görüntüsü veya mesaj kopyalama işlemi yapılamayacak.

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Meta bünyesinde yer alan ve dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp, kullanıcıların gizlilik ve veri güvenliğini güçlendirmek için uygulama içi yeni dikkat çeken bir özelliği hayata geçiriyor.

Uygulama içinde sadece fotoğraf ve videolar için kullanılabilen, 'Bir Kez Görüntüle' özelliği artık yazılı mesajlar için de geçerli olacak.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yenilik, Android için hazırlanan WhatsApp beta 2.26.45.6 sürümünü kullanan bazı kişiler tarafından test edilebiliyor.

Whatsapp'a yeni özellik geliyor: Mesajlaşma sisteminde 'sadece bir kez' dönemi

MESAJLAR 1 KEZ GÖRÜNTÜLENECEK VE KAYBOLACAK

Yeni özellikle beraber gönderilen yazılı mesajlar, sohbet penceresinde alışılmış şekilde görüntülenmeyecek. Alıcının mesaj alanına dokunmasıyla birlikte içerik ayrı bir ekranda açılacak. Görüntüleme ekranından çıkıldığında ise mesaja yeniden erişim mümkün olmayacak.

Mesajın açıldığına dair sohbet içerisinde bir bilgilendirme işareti bulunacak. Okundu bilgisi özelliğini aktif kullanan kişilerde, mesajı gönderen taraf da içeriğin hangi zamanda görüntülendiğini öğrenebilecek.

Whatsapp'a yeni özellik geliyor: Mesajlaşma sisteminde 'sadece bir kez' dönemi

YENİ ÖZELLİKLE TEK SEFERLİK MESAJ NASIL GÖNDERİLECEK?

Söz konusu özelliği kullanmak isteyenlerin mesajlarını hazırladıktan sonra gönderme düğmesine basılı tutması yeterli olacak. Ekranda beliren seçenekler arasından 'Bir Kez Görüntüle' tercih edildiğinde yazılı içerik tek kullanımlık formatta karşı tarafa iletilecek.

Aynı menüde mesajları ileri bir tarihe ayarlamaya yarayan zamanlama seçeneği de yer alıyor. Ancak mevcut test sürümünde tek seferlik mesajların zamanlanarak gönderilmesi desteklenmiyor.

Whatsapp'a yeni özellik geliyor: Mesajlaşma sisteminde 'sadece bir kez' dönemi

EKRAN KAYDI VE KOPYALAMA OLMAYACAK

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı sistem, metin mesajlarının kopyalanmasını ve başka sohbetlere iletilmesini engelliyor.

Yeni özellikle birlikte tek seferlik mesajların cihazlara kaydedilmesine de izin verilmiyor.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre kullanıcılar, bu mesajlar açıkken ekran görüntüsü veya ekran kaydı alamayacak.

Whatsapp'a yeni özellik geliyor: Mesajlaşma sisteminde 'sadece bir kez' dönemi

TÜM KULLANICILARA GELECEK Mİ?

Tek seferlik metin mesajları henüz tüm WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılmadı.

Özellik, Android için yayımlanan 2.26.45.6 numaralı beta sürümünde sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor.

Yeni sistemin WhatsApp'ın kararlı sürümüne ne zaman ekleneceğine ilişkin ise kaynakta henüz bir tarih paylaşılmadı.



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