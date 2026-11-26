Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği mesaj zamanlama özelliğini resmen duyurdu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mesajlarını 14 gün öncesinden planlayabilecek. Üstelik telefon kapalı olsa bile mesajlar belirlenen saatte karşı tarafa ulaşacak.

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WhatsApp, milyonlarca kullanıcısının mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirecek yeni bir özelliği hayata geçiriyor.

Şirket, internet sitesinden yaptığı açıklamayla en çok talep edilen özelliklerden biri olan "planlanmış mesajlar" uygulamasını duyurdu.

WhatsApp'tan milyonları ilgilendiren yenilik! 14 gün önceden ayarlanabilecek

14 GÜN ÖNCESİNDEN MESAJ GÖNDERİMİ PLANLANABİLECEK

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, mesajlarını en erken 10 dakika, en geç 14 gün sonrasına planlayabilecek. Hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanılabilecek özellik, metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf ve videoları da destekleyecek.

WHATSAPP'TA MESAJ ZAMANLAMA NASIL YAPILACAK?

Kullanıcıların mesajlarını zamanlamak için gönderme düğmesine basılı tutmaları ve açılan ekrandan istedikleri tarih ile saati seçmeleri yeterli olacak.

Planlanan tüm mesajlar görüntülenebilecek ve kullanıcılar fikir değiştirmeleri halinde mesajlarını gönderilmeden önce silebilecek.

TELEFON KAPALI OLSA BİLE MESAJ İLETİLECEK

WhatsApp'ın açıklamasına göre telefonun kapalı olması veya şarjının bitmesi, planlanan mesajların gönderilmesine engel olmayacak.

Karşı tarafa normal bir mesaj olarak ulaşacak iletilerde, mesajın önceden planlandığını gösteren herhangi bir işaret bulunmayacak.

Planlanan mesajlar da diğer kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunacak.

TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp, yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacağını açıkladı. Türkiye için ise ayrı bir tarih paylaşılmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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