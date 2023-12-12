Wirtanen Enkazı iyice yaklaştı! Bilim insanları saat verdi, bugün Dünya'ya yağmur gibi yağabilir

12 Aralık 2023 13:40 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:51

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Paris Gözlemevi araştırmacılarının da bulunduğu bir grup bilim insanı, "46P/Wirtanen" olarak adlandırılan kuyrukluyıldızın enkazının Dünya atmosferine girip yanmasının ardından bugün meteor yağmurlarını tetikleyebileceğini açıkladı. Wirtanen kuyrukluyıldızı, Güneş'in etrafındaki yörüngesini yaklaşık 5,4 yılda tamamlıyor.

Independent'ın haberine göre, henüz hakem onayından geçmeyen bilimsel çalışmaların yayınlandığı ArXiv'deki makalede araştırmacılar, meteor yağmurunun 12 Aralık 2023'te gerçekleşebileceğini yazdı. İlgili çalışmaya göre, meteor yağmuru bugün Türkiye Saati İle 11:00 ile 15:30 arasında gerçekleşebilir. Bununla birlikte, meteor yağmurunun kesin başlama saatinde birkaç saatlik oynama olabilir.

Araştırmacılar, "Meteor yağmurunun yoğunluk seviyesi, geçmişte rapor edilen yağmurların olmaması nedeniyle hayli belirsiz" diyor.

12 ARALIK 2023 METEOR YAĞMURU NERELERDE GÖRÜLECEK?

Peki, 46P/Wirtanen kuyrukluyıldızının enkazının yol açacağı meteor yağmuru hangi ülke ve bölgelerden izlenebilecek? Bilim insanları bu sorunun da cevabını açıklıyor. Araştırmaya göre, meteor yağmurunun en ideal gözlemi Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya'dan olacak.

Meteor yağmurları aslında, gezegenimiz Dünya'nın kuyrukluyıldızların geride bıraktığı enkaz bulutlarının içinden geçmesiyle görülen bir göksel olaydır.

WIRTANEN KUYRUKLUYILDIZI NEDİR?

Bilim insanları, Ocak 1948'de keşfedilen 46P/Wirtanen kuyrukluyıldızının çapının yaklaşık 1,4 km olduğunu hesapladı. Bu kuyrukluyıldız, Dünya'ya yakın bir yıldız kategorisinde yani potansiyel olarak bir meteor yağmurunun ana gövdesi olabilir.

Yeni çalışmada araştırmacılar, kuyrukluyıldızın yörüngesinin geçmiş yörünge evrimini simüle etti ve bu hafta kuyrukluyıldızla Dünya arasındaki muhtemel bir karşılaşmada, parçacıklarından oluşan akıntının meteor yağmurunu tetikleyebileceğini ortaya çıktı.