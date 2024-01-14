Yapay zeka devinden endişe veren adım, ChatGPT askeri kullanıma açıldı

14 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 17:08

Sadece birkaç gün önce OpenAI'nin kullanım politikaları sayfasında, şirketin, yapay zeka teknolojisini "askeri ve savaş" amacıyla kullanılmasının yasak olduğu açıkça belirtiyordu. Ancak kısa süre önce şirket, ChatGPT'nin kullanım politikasını değiştirdi. The Intercept'ün aktardığı bilgilere göre OpenAI, güncelleme açıklamasında belirtildiği üzere "daha net olmak ve hizmete özel daha fazla rehberlik sağlamak için" sayfayı 10 Ocak'ta güncelledi.

OpenAI, insanlığa zarar verebilecek herhangi bir şey için büyük dil modellerinin (LLM'ler) kullanımını hâlâ yasaklıyor. ABD merkezli yapay zeka firması, insanları, yapay zeka sistemlerini "silah geliştirmek veya kullanmak" için kullanmamaları konusunda uyarıyor. Ancak şirket "askeri ve savaş" ile ilgili olan yasaklama ifadesini sildi.

Henüz gerçek hayattaki etkilerini görmemiş olsak da, ifadelerdeki bu değişiklik tam da dünya çapındaki askeri kurumların yapay zeka kullanımına ilgi göstermesiyle ortaya çıkıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE YAPAY ZEKAYLA SİVİLLERİ HEDEF ALMASI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

AI Now Enstitüsünün genel müdürü Sarah Myers West, OpenAI'in kararına ilişkin, "Gazze'deki sivillerin hedef alınmasında yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı göz önüne alındığında, OpenAI'nin izin verilen kullanım politikasından 'askeri ve savaş' kelimelerini çıkarması kayda değer bir an." dedi.

Bununla birlikte, yasaklanan kullanım alanları listesinde "askeri ve savaş" ifadesinin açıkça belirtilmesi, OpenAI'nin Savunma Bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla çalışamayacağını gösteriyordu.

Şirketin şu anda kimseyi doğrudan öldürebilecek veya fiziksel zarar verebilecek bir ürünü bulunmuyor. Ancak The Intercept'in söylediği gibi ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka teknolojisi, kod yazmak ve insanları öldürmek için kullanılabilecek şeyler için satın alma emirlerini işlemek gibi görevlerde kullanılabilir.

OpenAI sözcüsü Niko Felix, politika metnindeki değişiklik sorulduğunda şirketin verdiği cevabı aktardı:

"Hem hatırlaması hem de uygulaması kolay bir dizi evrensel ilke oluşturmayı amaçladık, özellikle de araçlarımız artık küresel olarak GPT'ler de oluşturabilen sıradan kullanıcılar tarafından kullanıldığı için."

OpenAI sözcüsünün, bahsi geçen teknolojinin başkalarına "zarar vermek" amacıyla kullanılmasının yasaklanmasının, silah geliştirme dışındaki her türlü askeri kullanımı içerip içermediğine açıklık getirmeyi reddettiği bildirildi.