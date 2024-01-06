Telif ihlali nedeniyle iki yazar daha OpenAI'yı mahkemeye verdi

6 Ocak 2024 11:51 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 11:51

OpenAI ve en büyük finansal destekçisi Microsoft, Cuma günü ABD Manhattan federal mahkemesinde açılan bir davayla sarsıldı. Amerikalı yazarlar Nicholas Basbanes ve Nicholas Gage, popüler sohbet robotu ChatGPT ve diğer AI (yapay zeka) tabanlı programların arkasındaki yapay zeka modellerini eğitmek için şirketlerin, telif hakkı ihlali yaptığını ileri sürdü. Yazarlara göre, çalışmaları, teknoloji devleri tarafından kötüye kullanıldı.

Nicholas Basbanes ve Nicholas Gage, mahkemede, şirketlerin yapay zeka geniş dil modeli GPT'yi eğitmek için, bazı kitaplarını kullanarak telif haklarını ihlal ettiğini ileri sürdü. Şikayete göre davanın konusu, yazarların yüksek lisans eğitimleri hakkındaki kitaplarından kaynaklanıyor.

Microsoft ve OpenAI temsilcileri şikayetle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

YAPAY ZEKAYA KARŞI TELİF HAKKI DAVALARI PEŞ PEŞE GELİYOR

OpenAI gibi yapay zeka firmalarına karşı telif hakkı nedeniyle açılan ilk dava bu değil. Komedyen Sarah Silverman'dan Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'e kadar pek çok yazar, eserlerinin yapay zeka programlarını eğitmek için kullanıldığı iddiasıyla teknoloji şirketlerine karşı dava açtı.

Ayrıca geçen hafta New York Times ise bazı haberlerinin yapay zeka uygulamalarını eğitmek için kullanılması nedeniyle OpenAI ve Microsoft'a karşı bir dava açtı.

Basbanes ve Gage de eski gazeteci. Avukatları Michael Richter, yapay zeka firmalarının, yazarların ve gazetecilerin çalışmalarını hiçbir tazminat ödemeden milyarlar kazandıran bir endüstriyi güçlendirmek için kullanmalarını "çirkin" olarak tanımladı.