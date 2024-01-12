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    ChatGPT mağazası açıldı, artık herkes kendi sohbet robotunu alıp satabilecek

    Kaynak: The Guardian / Düzenleyen:

    ABD merkezli yapay zeka firması OpenAI, kullanıcıların özelleştirilmiş sohbet robotları (chatbot) alıp satabilmesi için GPT Store'u kullanıma sunuyor.

    ChatGPT mağazası açıldı, artık herkes kendi sohbet robotunu alıp satabilecek
    Teknoloji Haberleri  / The Guardian

    OpenAI, Kasım 2022'de sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürerek yapay zeka devrimini başlatmıştı. Halihazırda ücretli ChatGPT Plus hizmeti aracılığıyla özelleştirilmiş botlar sunan firma, chatbot alıp satılabilecek GPT mağazısını kullanıma sundu. Yeni mağaza, kullanıcıların daha geniş bir araç yelpazesi sunmasına ve bunlardan para kazanmasına imkan tanıyacak.

    Yeni modeller aracılığıyla sohbet robotu ajanları, maaş pazarlığı yapma, ders planları oluşturma ve yemek tarifleri geliştirme modelleri de dahil olmak üzere kendi kişilikleri veya temalarıyla geliştirilebilecek.

    GPT Store'un duyurulduğu blog yazısında OpenAI, ChatGPT'nin 3 milyondan fazla özel sürümünün halihazırda oluşturulduğunu bildirdi. Ayrıca her hafta mağazada faydalı GPT araçlarını öne çıkarmayı planladığını da belirtti.

    Mağaza, Apple'ın App Store'uyla karşılaştırılarak yapay zeka alanında daha geniş bir kullanıcı kitlesinin yeni gelişmeleri teşvik etmesi sağlandı. Meta, benzer bir şekilde farklı karakterlere sahip sohbet robotları sunuyor.

    GPT STORE'UN AÇILIŞI SAM ALTMAN'IN İSTİFASI SONRASI ERTELENMİŞTİ 

    GPT mağazasının ilk olarak Kasım ayında açılması planlanmıştı ancak geçen yılın sonlarında OpenAI yönetim kurulunun Sam Altman'ı CEO olarak görevden almasıyla şirketteki iç karışıklık nedeniyle lansmanı ertelenmişti. Altman'ın kovulmasına tepki gösteren yüzlerce OpenAI çalışanının istifası sonrasında şirketin yönetim kurulu geri adım atmış ve Altman yeniden CEO olmuştu.

    Yapay zeka devi, yeni açıklamasında, bu yılın ilk çeyreğinde bir gelir paylaşım programı başlatacağını ve bu program aracılığıyla geliştiricilere kullanıcıların GPT'leriyle olan etkileşimine göre ödeme yapılacağını söyledi. Ancak henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. 

    Geçtiğimiz hafta platform için geliştiricilere gönderilen bir e-postada OpenAI, kullanıcılara sohbet robotlarının kullanım politikalarına ve GPT marka kurallarına uygun olduğundan emin olmalarını söyledi. Şirket bir basın bülteninde, tasarım uygulaması Canva'nın ve AllTrails'in ürünleri de dahil olmak üzere halihazırda sunulan birçok ürünü vurguladı.

    Yeni mağaza, ChatGPT Plus ve Enterprise premium hizmetlerinin yanı sıra, her kullanıcı için aylık 25 ABD doları tutarındaki Team adlı yeni bir abonelik planının üyelerine sunuldu.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: The Guardian
    Chatgpt
    Haberler > Teknoloji > ChatGPT mağazası açıldı, artık herkes kendi sohbet robotunu alıp satabilecek
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