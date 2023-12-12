Sam Altman'ın kovulmasında parmağı olmuştu... OpenAI kurucu ortağı Sutskever ortadan kayboldu

12 Aralık 2023 11:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:00

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi geliştiren OpenAI firmasında sular durulmuyor. Kasım ayının sonlarına doğru şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Sam Altman, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ani bir şekilde kovuldu. Yönetim Kurulu açıklamasında, Sam Altman'a karşı güvenlerini kaybettiklerini ve iletişim problemleri yaşandığı ileri sürdü.

Şirketin çalışanlarının neredeyse tamamının "Sam Altman geri getirilmezse istifa edeceklerini" belirten bir mektup yayınlamasından kısa süre sonra Altman, Yönetim Kurulu tarafından CEO görevine yeniden getirildi. Bu arada, OpenAI'den kovulduktan birkaç gün sonra Altman, OpenAI'in en büyük yatırımcısı olan Microsoft tarafından işe alınmıştı.

Bununla birlikte, söz konusu mektubu imzalayan 700'den fazla OpenAI çalışanı arasında Ilya Sutskever da vardı. Ancak Sutskever'ın Sam Altman'ın kovulmasında parmağı olduğu ortaya çıkmıştı ve kendisi, bundan dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

OpenAI’nin kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever’in şirketteki rolünün ne olacağı hala belirsiz. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Sutskever, OpenAI'in San Francisco'daki ofisine uğramıyor. Bu da çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

ILYA SUTSKEVER NEREDE?

Business Insider'ın haberine göre, CEO Sam Altman'ın firmaya dönüşünün ardından Sutskever'in OpenAI'deki rolü azalmaya başladı. OpenAI'nin piyasaya sürdüğü yapay zeka araçlarında Sutskever'in etkisi büyük olsa da şirketteki durumu belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, kısa süre önce çıkan dedikodular ise Sutskever'in şirket içinde yeni bir pozisyona getirileceği yönündeydi.

Sutskever'in hukuk müşavirine başvurması da dikkat çekti.

Tüm bunlara rağmen Sutskever'in OpenAI'deki yapay zeka alanında yaptığı çalışmalar ve ChatGPT'ye katkıları nedeniyle bilim insanı şirket içinde değer görmeye devam ediyor. Ancak Sutskever'e karşı güvensizliğin oluştuğu söyleniyor.