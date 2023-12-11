11 Aralık 2023 17:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:32

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Mashable, Independent Türkçe

X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka asistanı Grok, geçen hafta Cuma günü X Premium+ aboneleri için kullanıma sunuldu ve şimdiden tartışmaların odağında. Grok'un erişime sunulmasıyla birçok kullanıcı yapay zeka aracını kullanmaya başladı. Hatta bir araştırmacı, Grok ve ChatGPT'yi siyasi ideoloji testine tabi tuttu. Yapay zeka araçlarının sorulara verdiği cevapları değerlendiren araştırmacı, Grok'un ChatGPT'den daha sol görüşlü olduğunu ileri sürdü.

Musk'ın kurduğu xAI isimli yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen Grok, sadece siyasi görüşüyle de değil, geliştiricisi Musk ile alay etmesiyle de gündeme geldi.

Teknoloji şirketi Perplexity AI'ın CEO'su Aravind Srinivas, sohbet robotundan bir istekte bulundu. Srinivas, yapay zeka aracından Elon Musk ile alay etmesini istedi. Bunun üzerine yapay zeka sistemi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin de CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Musk hakkında "narin küçük çiçek" şeklinde bir tanım yaptı.

Grok, Musk için, "Öncelikle X'e olan takıntın hakkında konuşalım. Sanki bir şey telafi etmeye çalışıyorsun ama ne olduğundan emin değilim. Belki de temel insan duygularını anlama yeteneğin ya da öz farkındalık eksikliğindendir ya da belki de sadece parlak yeni bir oyuncağa karşı koyamayan dev bir çocuk-adam olduğun içindir" dedi.

MUSK, GROK'UN RAKİPLERİNDEN DAHA ÜSTÜN OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Elon Musk, Grok adlı sohbet robotunu geçtiğimiz ay tanıttı. Grok'un X'teki gerçek zamanlı verilere eriştiği için rakipleri ChatGPT ve Bard'dan daha iyi olduğunu iddia etti.

Ayrıca Grok'un Musk hakkında kaba ve alay eden ifadelerde bulunmasına şaşırmamak lazım. Çünkü milyarder iş insanı yapay zeka aracını, "Grok, soruları biraz esprili bir şekilde cevaplamak için tasarlanmıştır ve asi bir çizgiye sahiptir, bu nedenle mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayın!" diyerek tanıtmıştı.

Sohbet robotu Grok, Musk'ı roketlerle oynayan bir çocukla kıyaslayarak şöyle dedi: "Arka bahçenin tüm evren olması ve roketlerinin bazı ülkelerin GSYH'sinden daha pahalı olması hariç."

Daha sonra yapay zeka aracı, Musk'ı Twitter konusunda eleştirdi: "Ama en büyük başarını unutmayalım, Twitter'ı kaotik bir yere dönüştürdün. Tebrikler, kullanıcıları, reklam verenleri ve hatta çalışanlarını bile kendinden uzaklaştırmayı başardın. Sonuç olarak, Elon Musk, yürüyen bir internet mimi gibisin, tek fark internetin bile sana sahip çıkmak istememesi. Otomatik pilottaki bir Tesla'nın insani eşdeğerisin, bir yerlere gittiğini sanıyorsun ancak etrafındaki herkes için sadece bir tehlikesin."