Yapay zeka sohbet robotunun yalanı, hava yolu şirketinin başını yaktı

Kanada'ya ait hava yolu şirketi Air Canada'nın yapay zeka robotu chatbot, bir yolcuyu indirimli bilet konusunda yanlış yönlendirilince yolcu büyük zarar uğradı. Hava yolu şirketine dava açan yolcu tazminata hak kazandı.

CHIP Online'ın haberine göre, Jake Moffatt isimli yolcu, geçtiğimiz yıl kasım ayında bir yakınının ölümünün ardından Vancouver'dan Toronto'ya yaptığı uçuş rezervasyonu için kendisine geri ödeme yapmayı reddeden üzerine havayolu şirketine dava açtı.

SOHBET ROBOTUNA YAS ÜCRETİNİ SORDU

Moffatt Biletleri satın almadan önce, Air Canada'nın yakınının ölümü nedeniyle seyahat edenler için özel düşük fiyatlar olan yas ücretleri sunduğunu biliyordu. Mağdur olan yolcu, web sitesindeki sohbet robotuna bu indirimlerin detaylarını sordu. Sanal asistan ona normal fiyatlı bir bilet satın alması halinde yas indirimini geri talep etmek için 90 güne kadar süresi olduğunu söyledi. Moffatt bu konunun üzerine giderek, cenazeye katılmak ya da ailesiyle ilgilenmek için Toronto'ya tek yön 794,98 Kanada doları fiyatlı bir bilet ve daha sonra Vancouver'a 845,38 Kanada dolarlık bir dönüş bileti aldı.

380 DOLARLIK GERİ ÖDEME ALABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ayrıca, uçuşlarında yas indirimi alabileceğini ve Toronto'ya gidip dönmek için yaklaşık 380 dolarlık geri ödeme alacağını doğrulayan bir Air Canada temsilcisiyle konuştu. Moffatt daha sonra geri ödeme talebini ilettiğinde ve 90 günlük süre içinde büyükannesinin ölüm belgesinin bir kopyasını eklediğinde, Air Canada bu geri ödemeyi yapmayacağını bildirdi.

PARAYI İADE ETMEDİLER

Havayolu şirketi, uçuşlar satın alındıktan sonra yas ücretlerinin geri talep edilemeyeceğini söyledi. Bu uygulama, destek sohbet robotunun Moffatt'a söyledikleriyle çelişiyordu. Sanal asistanın aslında yapay zekalı bir chatbot olduğu anlaşıldı. Bu durumdan hoşlanmayan Moffatt, havayolu şirketini mahkemeye vererek şirketin ihmalkârlığı nedeniyle zarara uğradığını vurguladı.

"BİZ YAPMADIK, ROBOT YAPTI" SAVUNMASI

Ancak hava yolu şirketi akılalmaz sözlerle savunma yaptı. Air Canada, chatbot'un hatalı çıktılarından sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu ve bu durum mahkeme yargıcını bile şaşırttı. Hakim kararında, "Aslında Air Canada, chatbot'un kendi eylemlerinden sorumlu olan ayrı bir tüzel kişilik olduğunu öne sürmektedir" diye not düştü.