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Haberler > Teknoloji > Bisiklet gibi scooter... Yerli Brific yollara çıkmaya hazırlanıyor:

Bisiklet gibi scooter... Yerli Brific yollara çıkmaya hazırlanıyor:

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bisiklet gibi scooter... Yerli Brific yollara çıkmaya hazırlanıyor:

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk şirketi GMF Motor’un yeni e-Mobilite ürünü Brific, temmuz ayında yollara çıkıyor. Gücünü GMF Motor tarafından geliştirilen yerli motordan alan Brific’in fi yatı ise 79 bin liradan başlıyor.

ÖMER TEMÜR''ÜN HABERİ - Türk şirketi GMF Motor’un yeni e-Mobilite ürünü Brific, temmuz ayında yollara çıkıyor. Şişme lastikleri, süspansiyonu ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çeken Brific, scooter’larda bisiklet deneyimi sunuyor. Gücünü GMF Motor tarafından geliştirilen yerli motordan alan Brific’in fi yatı ise 79 bin liradan başlıyor.

GMF Motor Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Erdemir, kullanıcıların açılır kanatlar sayesinde aracı bisiklette olduğu gibi bacakları arasına alarak kullandığını söyledi. Bu durumun kaza anında kullanıcıya manevra kabiliyeti kazandırdığına dikkat çeken Erdemir “Brific, bisiklet ve motosikletlerdeki gibi ‘ileri yönlü sürüş’ pozisyonuna sahip. İnsan anatomisine daha uygun olduğu için daha güvenli sürüş imkânı sunuyor. Benzer e-Mobilite ürünlerinde vücut yana bakarken gövde öne döndürülerek kullanılmak mecburiyetinde. Bu da sürücünün belinin kilitlendiği ve tehlikeli bir kullanım. Brific’in ise ileri yönlü sürüş pozisyonunda kullanıldığı için araç üstünde tam kontrol sağlanabiliyor” dedi.

2 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Brific için bugüne kadar 2 milyon avroluk yatırım yaptıklarını dile getiren Erdemir “Bu yıl sonuna dek Türkiye’de 3.000 Brific satışı ve 4,5 milyon avro ciro hedefliyoruz. 2025’te ise 12 Avrupa ülkesini de dâhil ederek 14.000 adet satış rakamına ve 21 milyon avro ciroya ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye’de yakın zamanda pazarın yüzde 5’i, dünyada ise üç yıl içinde pazarın yüzde 2’sini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂLI FREN  

26 kilogram ağırlığındaki Brifi c yerli motor ve makine öğrenmesine dayalı yapay zekâlı fren sistemi ile geliyor. Brific, 130 kilograma kadar yolcu taşıma kapasitesine ve 60 km menzile sahip. Mobil uygulama üzerinden kontrol edip bluetooth ve NFC üzerinden güncelleme yapılabiliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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