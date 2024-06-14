Otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı, baba oğul yaralandı

Tekirdağ otomobil, elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Elektrikli bisikleti kullanan baba ve arkasında oturan oğlu yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Salhane Sokak yol ayrımında meydana geldi. E.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.T.'nin kullandığı elektrikli bisiktlet çarpıştı.

BABA VE OĞLU YARALANDI

Kaza sonrası sürücü M.T. ve arkasında bulunan oğlu T.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.