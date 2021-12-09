Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuzla Gölü, kuraklığın etkisiyle hızla küçülüyor. Çekilme oranının yüzde 65’lere dayandığı gölde, kuraklığın etkisiyle hızla daralıyor.

TUZLA GÖLÜ BUHAR OLUYOR

Gölle ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, Tuz Gölü ve çevresinde özellikle 2000 yılından itibaren yer altı ve yer üstü suyu miktarında çok çarpıcı bir azalma gözlendiğini söyledi.

“SU KAYNAKLARI KITLIĞI YAŞAYAN ÜLKELER ARASINA GİRDİK”

Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu hatırlatan Elhatip, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1750 metreküpe gerilediğini vurgulayarak "Türkiye'nin su kaynaklarının zengin, yer altı ve yer üstü sularının bol, göllerinin ve akarsularının çok olduğunu söylüyorduk ama maalesef şu an küresel ısınma ve kuraklıkla su kaynakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına girdik” dedi.

EN AZ YAĞIŞ ALAN BÖLGE

Elhatip, Türkiye'de yağış bakımından en fakir bölgenin İç Anadolu, bölgenin en az yağış alan bölümünün de Tuz Gölü Havzası olduğunu da belirtti.

“ÇEKİLME ORANI YÜZDE 65 CİVARINDA”

Tuz Gölü'nün güneyde yer alan Toros Dağlarından yer altı sularıyla beslendiğini söyleyen Elhatip, "1980-2000'li yıllara bakıldığında Tuz Gölü'nü besleyen nehirler, yüzey suları ve yağışlar yeterliydi. Uydu fotoğrafları karşılaştırmasıyla gördük ki gölün su alanı 32 bin 552 hektara kadar düştü. Yani gölün çekilme oranı yüzde 65 civarında” diye konuştu.

Elhatip, kuraklık ve küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek ve suyu en iyi şekilde kullanabilmek için insanları eğitmek gerektiğini belirtti.

“ÇİFTÇİLERİMİZİN AZ SU TÜKETEN BİTKİLER EKMELİ”

Suyun nasıl işlenmesi gerektiğinden çiftçilerin hangi bitkileri ekmesine kadar her konuda eğitimler verilmesi gerektiğini belirten Elhatip, "Çiftçilerimizin az su tüketen bitkiler ekmeli. Hangi ürün ekilirse ekilsin pirinç tarlası sular gibi sulama yapılmamalı. Su kaynaklarımız planlı kullanılmalı. Kullanılmadığında ilk başta yüzey suları kayboluyor. Ülkemizdeki birçok sulak alanı kaybettik. Küresel ısınma ve kuraklığa bağlı olarak aşırı yer altı suyu kullanımı su kaybımıza neden oluyor” şeklinde konuştu.

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