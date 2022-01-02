Türkiye Gazetesi

BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile milyonlarca insana umut oldu ve hayat kurtardı. İki Türk bilim insanının başarısı Türkiye’de de büyük bir gurur kaynağı olurken geçtiğimiz günlerde Alman siyasetçinin Avro’ya fotoğraflarının basılması örneği büyük bir vefa örneği olarak bizi gururlandı.

AYKUT HOCAYI UNUTMAYALIM

Sosyal medyada Özlem Türeci ve Uğur Şahin hakkında iyi dilek ve başarılar ile gurur duyulurken kullanıcılar bir çağrıda da bulundu. Yerli aşı olan TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kullanıcılar Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin Avro’da yer almasını Avrupa’nın konuştuğunu belirtirken TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin de ülkemizde ve dünyada adının duyurulması için çağrıda bulundu. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin başarısının ülkemizde sahip çıkılması gerektiğini ifade eden kullanıcılar sosyal medyada gündem oluşturdu. Kullanıcılar kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan isim olarak “Aykut Özdarendeli” hakkında paylaşımında bulundu.

PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ KİMDİR?

Aykut Özdarendeli, veteriner hekim. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) müdürü ve tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesidir. İlkokul ve ortaokul eğitimini Konya'da aldı. Lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladı. Sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1997 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktorasını tamamladı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2005 yılında Doç. Dr. unvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı. Ayrıca farklı zamanlarda Tennessee State Üniversitesi ve Pittsburg State Üniversitesi'nde postdoktora yaptı. 2015 yılında dünyada hücre kültür temelli KKKA aşısının ilk patentini alması ve ekibi ile birlikte SARS-CoV-2'ye karşı TURKOVAC aşısını geliştirmesiyle tanınmıştır.

Prof: Dr. Özdarendeli: TURKOVAC tüm dünyaya şifa olacak Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, aşının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretileceğini ve yalnızca ülkemize değil tüm dünyaya şifa olacağını söyledi.

Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC yüzde 100 koruyucu Seri üretimine başlanan yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac’ın klinik çalışmaları ve hatırlatma dozuna ilişkin faaliyetler sürüyor. Aşıyı geliştiren profesör, ilk sonuçlara göre yerli aşının tam koruma sağladığını söyledi.

Dünyada ilk KKKA aşısını bulan Prof. Dr. Özdarendeli, Covid-19'u da izole etmeyi başardı 2015 yılında dünyada hücre kültür temelli KKKA aşısının ilk patentini alan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, yeni tip COVID-19 pozitif bir hastadan alınan örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3) şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı.