Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

ÇOK KUVVETLİ GELİYOR

Antalya'nın doğusunda aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde kuvvetli, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Güney Ege kıyılarında aralıklarla görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın da İzmir'in güney ilçeleri ve Aydın çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de kuvvetli sağanak görüleceği aktarılan açıklamada, Isparta'nın güneyi ile Burdur'un güney doğusunda görülecek yağışların kuvvetli olmasının beklendiğine işaret edildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve kar geliyor (21 Şubat hava durumu) Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre Ege, Akdeniz, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep ve Yozgat çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar bekleniyor. Hafta genelinde ise yurt genelinde sağanak ve kar hakim olacak.

Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı: Kar ve sağanak etkili olacak Meteoroloji'den yapılan son dakika değerlendirmesine göre; bugün İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa çevrelerinde sağanak bekleniyor. Bir süredir devam eden açık havanın ardından önümüzdeki hafta ise yurt genelinde sağanak ve kar yağışı hakim olacak.