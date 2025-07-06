1 hafta çöl sıcağı: Meteoroloji'den uyarı var! Termometreler gölgede 40 dereceyi görecek... İşte il il hava durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Termometrelerin gölgede 40 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

Bugün tüm yurtta 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak.

6 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili olacak. Rüzgarlar hafifleyecek, termometreler gölgede 40'ları görecek.

MGM'nin 05 Temmuz ilâ 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklediği en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara : 36

İstanbul : 34

İzmir : 39

Konya : 36

Edirne : 40

Bursa : 36

Aydın : 44

Muğla : 40

Antalya : 40

Adana : 38

Diyarbakır : 43

BU SAATLERE DİKKAT!

Kurum, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli olunması uyarısı yaptı.