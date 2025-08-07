Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı

12 milyon TL'lik ürün çöpe gitti! Peynirden antibiyotiğe, Valilik tek tek ortaya çıkardı

Ankara Valiliği, peynirden tereyağa, antibiyotikten gram gıda boyasına piyasa değeri 12 milyon lira olan niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünün ele geçirildiğini açıkladı.

PEYNİR, TEREYAĞ, ANTİBİYOTİK...

Ankara Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Jandarma Komutanlığımız Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen takipli, KOM faaliyeti kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla, 7 Ağustos 2025 tarihinde Kahramankazan ilçemiz Saray Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya yönelik denetim gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu işletme hakkında alınan adli arama kararı doğrultusunda yapılan kontroller neticesinde; işletmede, yaklaşık piyasa değeri 12 milyon lira olan ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden, niteliği değiştirilmiş ve güvenilir olmayan gıda ürünleri ele geçirilmiştir.

Konuya ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramada; 17 bin 330 kilogram peynir, bin 700 kilogram tereyağı, 150 litre süt, 14 bin 430 adet Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tağşiş listesinde yer alan ve ruhsatı iptal edilmiş firmalara ait etiket, bin gram gıda boyası ve toz formda antibiyotik ele geçirilmiş olup, ürünler imha edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, olayla ilgili adli tahkikata başlanmıştır. Halkımızın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

