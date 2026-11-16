Suriye'nin Halep kentinde 13 yaşındayken evlendirilen Şirin Avdi, 15 yıl önce geldiği Adana'da hayata tutunmaya çalışıyor. Eşinden yıllarca şiddet gören, şu an 4 çocuğuna tek başına bakmak zorunda olan kadın yardım çağrısında bulundu. 28 yaşındaki kadın, tek isteğinin çocuklarının eğitim alabilmesi olduğunu söyledi.

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Suriye'de 13 yaşındayken evlendirilen ve daha sonra Türkiye'ye gelen, yıllarca eşinden şiddet gördükten sonrada dört çocuğuyla yeni bir hayat kuran 28 yaşındaki Şirin Avdi, evlatlarının eğitim alabilmesi için mücadele ediyor. Yıllarca çadırlarda yaşadığı için çocuklarını okula gönderemeyen genç anne, bu kez de oturduğu evin adresinde başkası kayıtlı olduğundan kayıt yaptıramıyor. Tek isteği dört evladının eğitim alması olan anne, yetkililerden yardım bekliyor.

Suriye'nin Halep kentinde 13 yaşında evlendirilen ve 15 yıl önce eşi İ.H. ile birlikte Adana'ya gelen Şirin Avdi, 4 çocuk dünyaya getirdi. En büyüğü 13 yaşında olan çocuklar ailenin tarım işçiliği yapıp çadırda yaşaması nedeniyle hiç okula gitmedi.

13 yaşında evlendirildi, 4 çocukla hayata tutunmaya çalışıyor: Tek istediği eğitim desteği

Ayrıca çiftin evliliklerinde yaşanan şiddet, genç kadının hayatını kabusa çevirdi. Bir tartışma sırasında eşinin su bardağıyla eline vurması sonucu eli parçalanan ve damarları yırtılan Avdi, sırtına fırlatılan bardak nedeniyle de yaralandı.

Yaşadığı şiddetin ardından çocuklarıyla birlikte hayatını yeniden kurmaya karar veren Avdi, 3 yıl önce eşinden ayrı yaşamaya başladı. Bu süreçte bir dönem yine çadırda kalmak zorunda kalan genç kadın, daha sonra merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde ev tutarak hayata tutunmaya çalıştı. Ancak eşinin zaman zaman kaldığı eve gelerek kendisini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü ileri süren Avdi, tüm zorluklara rağmen geri adım atmadı.

13 yaşında evlendirildi, 4 çocukla hayata tutunmaya çalışıyor: Tek istediği eğitim desteği

EN BÜYÜK YARASI ÇOCUKLARININ OKULA GİDEMEMESİ

Geçimini tarım işçiliği yaparak sağlayan Şirin Avdi, en büyüğü 13, en küçüğü ise 8 yaşında olan evlatları için gün boyu çalışıyor. Ancak çalıştığı için okul dönemlerindeki kayıtlarda evlatlarını okula gönderemeyen genç kadın, daha sonra kayıt için gittiğinde adresinde başka birisi oturduğu gözüktüğünden adres beyanı alamayınca yine evlatlarını okula kayıt ettiremedi. Bulundukları adreste kendilerinden başka kimsenin olmadığını söyleyen ve adres kaydındaki bu durumun düzeltilmesi için çaba harcayan genç kadın, eğitim hayatından mahrum kalan evlatlarının geleceği için yetkililerden yardım bekliyor.

13 yaşında evlendirildi, 4 çocukla hayata tutunmaya çalışıyor: Tek istediği eğitim desteği

"BEN CAHİL KALDIM, ONLAR KALMASIN"

Çocuklarının okuyarak kendisinden daha iyi bir hayat kurmasını isteyen anne Avdi, yaşadığı çaresizliği İHA'ya anlattı. "Eşimden çok şiddet gördüm. Su bardağıyla elimi parçaladı, 3 damarım yırtıldı. Elimde iz kaldı" diyen Avdi, "Çadırda kalıyordum, okula çocuklarımı gönderemedim. Onlar için ev tuttum şu anda da adresimizde birisi oturuyor gözüküyor o nedenle kayıt yaptıramıyorum. Ben cahil kaldım, onlar benim gibi cahil kalmasın istiyorum. Onların okumasını istiyorum. Tek isteğim çocuklarımın okula gitmesi. Suriye'ye de dönmeyi düşündüm ancak Türkiye çok güzel bir ülke, evlatlarımın burada okumasını istiyorum" dedi.

13 yaşında evlendirildi, 4 çocukla hayata tutunmaya çalışıyor: Tek istediği eğitim desteği

Yaşıtları 7. sınıfa giden Muhammed H. (13) ise "Benim bütün arkadaşlarım okula gidiyor ancak biz kardeşlerimizle okula gitmiyoruz. Ben de okumak istiyorum. Arkadaşlarımı okula giderken görünce çok üzülüyorum" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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