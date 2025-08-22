Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1.8 milyon lira harcanarak yapılmıştı! 10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildi

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 1 milyon 800 bin TL harcanarak 2016 yılında hizmete alınan KÖS Sulama Göleti Havuzu, yaz mevsiminde ortaya çıkan sulama sorununu çözemedi. Havuz 10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildi.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 40 bin m3 kapasite alanına sahip "Üzümlü KÖS Göleti Projesi" 1 milyon 800 bin TL harcanarak tamamlanmış ve 2016 yılında hizmete sunulmuştu. Tarım arazilerinin sulama sıkıntısını ortadan kaldırmak için yapılan havuz bölgeye çare olamadı.

Üzümlü Dereboğazı mevkiinde HES’in kuyruk suyunun düzenli olarak depolanıp sulama suyu ihtiyacına göre tarım arazilerine su dağıtımı yapacak gölet ile Üzümlü tarımında yaşanan sulama suyu sorununun da ortadan kaldırılması hedeflenmişti.

1.8 milyon lira harcanarak yapılmıştı! 10 yılda sadece 1 defa suyla dolabildi - 1. Resim

10 YILDA 1 DEFA DOLABİLDİ

10 yıl önce hizmete sunulan ve 1 defa suyla dolabilen KÖS Göleti Projesi yaz mevsiminde ortaya çıkan sulama sorununu çözemezken, bekleneni de veremedi.

Gölette su sızdırması sorunu yaşanırken, ilçe halkı ve çiftçiler ise göletin yeniden faal duruma gelmesini çevre derelerden gelen suların bu gölette biriktirilerek yaz aylarında sulama sorunu yaşanan zamanlarda devreye alınmasını istiyor.

