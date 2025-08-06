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1950'de başladı, 75 yıldır devam ediyor! Gözlük bile kullanmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1950&#039;de başladı, 75 yıldır devam ediyor! Gözlük bile kullanmıyor
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ta yaşayan 89 yaşındaki Arif Bayramoğlu, 1950 yılında başladığı terzilik mesleğini devam ettiriyor. Gözlük takmadan iğneye iplik geçirebilmesiyle dikkat çeken Bayramoğlu, mesleğin artık gelecek vadetmediğini söyledi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Arif Bayramoğlu, 14 yaşındayken çırak olarak adım attığı terzilik mesleğini 75 yıldır sürdürüyor.

1950'de başladı, 75 yıldır devam ediyor! Gözlük bile kullanmıyor - 1. Resim

62 yıldır ise 3 metrekarelik küçük dükkanında tek başına çalışarak geçimini sağlayan Bayramoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan sevgisini kaybetmedi.

1950'de başladı, 75 yıldır devam ediyor! Gözlük bile kullanmıyor - 2. Resim

GÖZLÜK TAKMADAN İĞNEYE İPLİK GEÇİRİYOR

Usta terzi, gözlük takmadan iğneye iplik geçirebilmesiyle de dikkat çekerken, mesleğini devam ettirecek bir çırak bulamamaktan da şikayetçi.

1950'de başladı, 75 yıldır devam ediyor! Gözlük bile kullanmıyor - 3. Resim

"KONFEKSİYON TERZİLİĞİ BİTİRDİ"

Terzilik mesleğine 1950 yılında başladığını söyleyen Arif Bayramoğlu şunları söyledi:

"BENİ GÖRENLER DE USTA YOK MU DİYOR"

"Terzilik mesleğine çırak olarak başladım. Kalfalık ve usta olarak da devam ediyorum. 1950 yılında başladım. 1963 yılından itibaren aynı dükkânda çalışıyorum. İki erkek iki de kız çocuğum var. Zorlanma diye bir şey yok burası benim için vakit geçirme yöntemidir. 89 yaşımdayım ama halen gözlük takmadan makine ipliği takabiliyorum. Terziliği konfeksiyon tamamen bitirdi. Onun için artık yanımızda kalfa da çırak da bulunmuyor. Artık istikbal vadetmiyor. Konfeksiyon karşısında takım elbiseler çok pahalandı. Fiyat söylediğimiz zaman kimse yaptırmıyor. O yüzden artık tamir yapıyoruz. Zaten beni görenler de usta yok mu diyorlar"

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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