20 günlük bebek ailesine çifte bayram yaşattı! Zeyd Ali’ye hayat veren operasyon

Ağrı’da kalp damarları ters olarak dünyaya gelen Zeyd Ali Karakol bebek, ambulans uçakla getirildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 20 gün önce Zeyd Ali Karakol adlı bebek, bir tür doğumsal kalp hastalığıyla dünyaya geldi. İleri tedavi için Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada “büyük arterlerin transpozisyonu” teşhisi konan Zeyd Ali bebek, 10. gününde ameliyat oldu. Kalbinde ters olan ana damarlarının değiştirildiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan bebek, hastaneden taburcu edildi.

"İNCE HESAPLAMALARLA DAMARLARIN YERİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Bilkent Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Atakan Atalay “Bebeğimiz getirildiğinde henüz 16 saatlikti. Hemen yenidoğan ve çocuk kardiyoloji ekibimiz tarafından değerlendirildi, tetkikleri yapıldı ve ameliyata hazırlandı” bilgisini paylaştı. Büyük arterlerin transpozisyonunun yenidoğan döneminde sık karşılaşılan hastalıklarından biri olduğunu aktaran Atalay “Normalde şah damarı kalbin solundan, akciğere giden damar sağından çıkar. Bu bebekte tam tersiydi. İnce hesaplamalarla damarların yerini değiştirdik, kalbi besleyen koroner damarları da yeniden bağladık. Ameliyat 4 saat sürdü, Zeyd Ali şimdi 20 günlük ve sağlığı yerinde. Bayramı ailesiyle geçirebildi. Bundan sonraki hayatını normal insanlar gibi sürdürebilecek” şeklinde konuştu.

‘MİLLETİNE HAYIRLI EVLAT OLACAK’

Bebeklerinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren baba Ömer Karakol “İnşallah büyüyecek, devletine, milletine hayırlı bir evlat olacak. Bebeğimizin iyileşip taburcu edilmesiyle çifte bayram yaşadık” diye konuştu. Karakol, hekimler ve sağlık personeline ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.