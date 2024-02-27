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    • Haberler > Yaşam > 20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor

    20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor
    Adana, Orman, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’nın Aladağ ilçesinde koruma altında olan 4 bin yıllık orman sarmaşığı görenleri kendine hayran bırakıyor. Boyu 20 metre olarak ölçülen sarmaşığı görmek isteyenler, 1200 rakımlı yaylaya çıkıyor.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından anıt ağaç olarak tescillenen binlerce yıllık sarmaşık asırlara meydan okuyan kökleri ve yeşil gelinliği ile kendine hayran bırakıyor.

    KORUMA ALTINDA

    Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından anıt ağaç olarak tescillenen ve koruma altındaki, dev sarmaşık Meydan Yaylası Bığbığı mevkiinde boyu 20 metre, taç genişliği 23 metre, çapı 2.3 metre olarak ölçülen sarmaşık bin 222 rakımda yeşermeyi sürdürüyor.

    20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor - 1. Resim

    4 BİN YILDIR YEŞERİYOR

    İlçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çeken dev sarmaşık ilçedeki doğal çeşitliliğe de katkıda bulunuyor. Suyla doğanın buluştuğu alanlar görsel bir şölen oluşturuyor.

    20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor - 2. Resim

    HERKES GÖRMEYE GELİYOR

    Yıllara meydan okuyan dev sarmaşığı herkesin görmeye geldiğini belirten Sinan Koyuncu, “4 bin yıllık bir ağaç. Herkes bölgemize bu ağacı görmeye geliyor. Doğa harikası” diye konuştu.

    20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor - 3. Resim

    20 metre uzunluğundaki 4 bin yıllık dev sarmaşık, görenleri hayran bırakıyor - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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