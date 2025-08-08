Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış

20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da bir üretici, eşine az rastlanır bir davranışta bulunarak, vatandaşın yüzünü güldürdü. Üretici tarafından tır ile getirilen toplam 20 ton patates, 20 kilogramlık çuvallar ile paketlenerek çevre sakinlerine dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir üretici, yerli halkın yüzünü güldürdü.

20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış - 1. Resim

TAM 20 TON ÜRÜN, HEPSİ ÜCRETSİZ

Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde bir hayırsever, yetiştirdiği patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.

Tır ile getirilen toplam 20 ton patates, 20 kilogramlık çuvallar ile paketlenerek çevre sakinlerine dağıtıldı.

20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış - 2. Resim

Dağıtımın yapıldığı alanda sıraya giren insanlar yoğunluk oluşturdu. Yapılan bu anlamlı davranış, mahallelinin takdirini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dolandırıcılara geçit yok! WhatsApp 6,8 milyon hesabı kapattı! 
