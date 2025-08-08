20 ton ürünü ücretsiz dağıttı, duyan koştu! Üreticiden görülmemiş davranış
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir üretici, eşine az rastlanır bir davranışta bulunarak, vatandaşın yüzünü güldürdü. Üretici tarafından tır ile getirilen toplam 20 ton patates, 20 kilogramlık çuvallar ile paketlenerek çevre sakinlerine dağıtıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir üretici, yerli halkın yüzünü güldürdü.
TAM 20 TON ÜRÜN, HEPSİ ÜCRETSİZ
Sandıklı ilçesi Ece Mahallesi'nde bir hayırsever, yetiştirdiği patatesleri ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturdu.
Tır ile getirilen toplam 20 ton patates, 20 kilogramlık çuvallar ile paketlenerek çevre sakinlerine dağıtıldı.
Dağıtımın yapıldığı alanda sıraya giren insanlar yoğunluk oluşturdu. Yapılan bu anlamlı davranış, mahallelinin takdirini kazandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş