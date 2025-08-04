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Ücretsiz halk plajında ortalık karıştı! Şezlong ve şemsiye için para istediler, zabıtayla kavga ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Halk Plajı, Zabıta, Kavga, Şemsiye, Ücret, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ücretsiz halk plajını gasp eden bazı fırsatçılar olan şezlong ve şemsiyeden para almaya başladı. İşletmeye operasyon düzenleyen zabıta ile şahıslar arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Bursa'da halkın ücretsiz yararlanması gereken plajda izinsiz şekilde şezlong koyup para alan işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında zabıta ekipleri ile şahıslar arasında kavga çıktı.

ZABITADAN HALK PLAJINDA ŞEZLONG VE ŞEMSİYE ÜCRETİ ALANLARA BASKIN

Olay, Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi.

Ücretsiz halk plajında ortalık karıştı! Şezlong ve şemsiye için para istediler, zabıtayla kavga ettiler - 1. Resim

ZABITA İLE FIRSATÇILAR ARASINDA KAVGA

Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. 

Ücretsiz halk plajında ortalık karıştı! Şezlong ve şemsiye için para istediler, zabıtayla kavga ettiler - 2. Resim

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.

Ücretsiz halk plajında ortalık karıştı! Şezlong ve şemsiye için para istediler, zabıtayla kavga ettiler - 3. Resim

Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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