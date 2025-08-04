Ücretsiz halk plajında ortalık karıştı! Şezlong ve şemsiye için para istediler, zabıtayla kavga ettiler
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ücretsiz halk plajını gasp eden bazı fırsatçılar olan şezlong ve şemsiyeden para almaya başladı. İşletmeye operasyon düzenleyen zabıta ile şahıslar arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Bursa'da halkın ücretsiz yararlanması gereken plajda izinsiz şekilde şezlong koyup para alan işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında zabıta ekipleri ile şahıslar arasında kavga çıktı.
ZABITADAN HALK PLAJINDA ŞEZLONG VE ŞEMSİYE ÜCRETİ ALANLARA BASKIN
Olay, Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında meydana geldi. Vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye zabıta ekipleri baskın düzenledi.
ZABITA İLE FIRSATÇILAR ARASINDA KAVGA
Baskında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.
Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak