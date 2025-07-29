Faciaya ramak kala! Savaş uçağı plajdakileri teğet geçti: O anlar kamerada

İspanya'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen Gijon Havacılık Festivali'nde İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 Hornet modeli savaş uçağı, gösteri uçuşu sırasında plajda güneşlenenlerin ve izleyicilerin yakınından geçerek korku dolu anlara neden oldu.

İspanya'da geçtiğimiz pazar günü 19'uncusu düzenlenen Gijon Havacılık Festivali, yürekleri ağızlara getiren anlara sahne oldu.

İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 Hornet modeli savaş uçağı, İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias özerk bölgesinde bulunan San Lorenzo Körfezi'nde bir plajda düzenlenen gösteride gerçekleştirdiği manevra sırasında deniz seviyesine alışılmadık şekilde yaklaşarak panik anlarına neden oldu.

KUMU SIYIRACAK ŞEKİLDE GEÇTİ

Gökyüzünde ters dönen uçağın kumu sıyıracak şekilde uçması plajda bulunanların kameralarına yansıdı. Manevrasını tamamladıktan sonra sahil şeridinden uzaklaşan uçağın görüntüleri, sosyal medyada durumun yaklaşan bir kaza mı yoksa hesaplı bir gösteri uçuşu mu olduğuna ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

''PİLOTUMUZ MUHTEMEL BİR KAZAYI ÖNLEDİ''

İspanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Görüldüğü üzere, F-18 pilotumuz uçuş yolunda bir kuş sürüsü tespit etmesinin üzerine bir kaçış manevrası gerçekleştirmiştir. Bu, pilotun ve halkın can güvenliğini güvence altına alan standart bir protokoldür. Havacı personelimiz öngörülememiş herhangi bir olaya milisaniyeler içinde tepki vermek üzere eğitiliyor. Bu bağlamda pilotumuz örnek timsal eden bir hız ve profesyonellik ile gösteriyi tehlikeye atmadan muhtemel bir kazayı engellemiştir. Güvenlik, her hava gösterisinde birincil önceliğimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir" denildi.

Her yıl yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı Gijon Havacılık Festivali, 2006 yılından beri düzenleniyor ve İspanya'nın en büyük havacılık gösterilerinden biri olarak görülüyor.

GEÇEN YIL DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Aire 25 hava gösterisinde de bir EF2000 modeli savaş uçağı yüksek hızla uçuş gerçekleştirirken bir kuş çarpması sonucunda yakındaki San Javier Havalimanına iniş yapmak zorunda kalmış, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamıştı.

Süpersonik uçuş gerçekleştiren savaş uçakları için kuş çarpmaları, uçağın yüksek hızının çarpışmanın etkisini üstel olarak arttırabileceği ve en kötü şartlarda bir felaket senaryosuyla sonuçlanabileceği için özellikle bir tehlike teşkil ediyor.