İsrailli turistin tatil keyfi kısa sürdü! Kulağını kopardılar

Gazze’deki soykırım sürerken Yunanistan’da tatil yapan İsrailli turist, bir Yunan vatandaşı tarafından darbedildi. ''Filistin’e özgürlük, kahrolsun İsrail, ben Hamas’ım'' diye bağıran Yunan vatandaşının İsrailli turistin kulak memesini ısırarak kopardığı bildirildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi’nde başta çocuklar olmak üzere, siviller açlıktan ölüyor. Gazze’de korkunç bir insanlık dramı yaşanırken, bir Yunanistan vatandaşının, bebek katili olan İsrail’e gösterdiği tepki sosyal medyada oldukça konuşuldu.

KULAĞINI KOPARDI

Başkent Atina’da bulunan Bolivar Plajında keyif yapan Stav Ben-Shushan isimli İsrailli turist, bir Yunan tarafından saldırıya uğradı.

''Filistin’e özgürlük, kahrolsun İsrail, ben Hamas’ım'' diye bağıran kişi, İbranice konuşan Ben-Shushan’ın kulağını ısırarak kopardı.

İKİ TARAF DA GÖZALTINDA

İşgalci İsrailli hastaneye kaldırılırken, olay sonrası her iki taraf da gözaltına alındı. Polisin bu hareketi dikkatleri çekerken, işgale karşı sessiz kalınmadığının bir işareti olarak görüldü.