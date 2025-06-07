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Haberler > Yaşam > 20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi

20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali ve Zeycan Baysal çifti, bayram geleneklerini bu yılda sürdürdü. Baysal çifti 20 yıl önce taşındıkları mahallede her bayram olduğu gibi bu bayramda da harçlık dağıttı. Hayırsever iş insanı Ali Baysal, "Yaklaşık 500 ila 600 çocuğumuza harçlıklarını verdik. Bu gelenek büyümeli. İmkânı olan herkes, oturduğu mahallede ya da apartmanda bu geleneği sürdürmeli" dedi.

Adana Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi’ne 20 yıl önce taşınan 2 çocuklu Baysal çifti, bu bayramda da geleneği bozmadı. Ramazan ve Kurban bayramlarının ikinci günü saat 14.00’te mahallenin çocuklarıyla bir araya gelen Ali ve Zeycan Baysal çiftçi, bu bayramda onlara tek tek harçlık verdi. Bayram harçlığı almak için her yıl sıraya giren çocuklar, bu anı heyecanla beklediklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi - 1. Resim

"BU GELENEK BÜYÜMELİ" 

Hayırsever iş insanı Ali Baysal, "Bu yıl da bayramda çocuklarımızla bir araya gelmenin sevincini yaşadık. Yaklaşık 500 ila 600 çocuğumuza harçlıklarını verdik. Bu gelenek büyümeli. İmkânı olan herkes, oturduğu mahallede ya da apartmanda bu geleneği sürdürmeli" dedi.

20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi - 2. Resim

Zeycan Baysal ise her bayram çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi - 3. Resim

20 yıldır bu geleneği sürdürüyorlar! Adanalı çift bu bayram 600 çocuğu sevindirdi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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