Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu

24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de yaşayan İbrahim Yürük, bankaya olan 24 bin liralık kredi borcunu ödeyemeyince hayatı kabusa döndü. Alacağını tahsil edemeyen banka, borcu varlık şirketine devretti. Varlık şirketinin ısrarla evi istediğini belirten Yürük, hiçbir şekilde ödeme kabul etmediklerini iddia etti. Yürük, 15 gün içinde evi boşaltmalarını isteyen bir ihbarname aldıklarını da söyledi.

Ataşehir'de yaşayan emekli İbrahim Yürük isimli vatandaş, 2019 yılında işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle bankaya olan borçlarının bir kısmını ödeyemedi. Banka Yürük'ten alacağını tahsil edemeyince borcu varlık yönetim şirketlerine devretti. 2019 yılında borçlu olduğu tutarın 24 bin TL olduğunu ifade eden Yürük, ilgili varlık şirketinin bu borca karşılık kendisinden 120 bin TL talep ettiğini, yaptığı taksitlendirme tekliflerininse kabul edilmediğini öne sürdü.

24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu - 1. Resim

Emekli maaşıyla geçindiğini ifade eden Yürük, "Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL'lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" diye konuştu. Bu süreçte yaşadıkları evlerine haciz konuldu ve icra süreci başladı. Yürük, satış gerçekleşmeden önce icra müdürlüğüne başvurarak evin tek yaşadığı konut olduğunu belirtse de olumlu cevap alamadığını söyledi. Kısa süre sonra evin satışa çıktığı ve tapu kaydının el değiştirdiği belirtildi.

24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu - 2. Resim

İbrahim Yürük, borcunun 2024 itibarıyla faizlerle birlikte 190 bin TL'ye yükseldiğini, ancak borcunu kapatmak için yaptığı yüksek meblağlı tekliflerin de şirket tarafından reddedildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"2 MİLYON TL TEKLİF ETTİM YİNE KABUL ETMEDİLER"

"200 bin, 500 bin, hatta oğlumun arabasını satıp 2 milyon TL teklif ettim. Hiçbirini kabul etmediler. Tek söyledikleri ‘Evi istiyoruz' oldu"

24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu - 3. Resim

Tapuya giderek ev için aile konutu şerhi koydurduklarını ifade eden Yürük, buna rağmen daha sonra evin tapudan düştüğünü ve 15 gün içinde evi boşaltmalarını isteyen bir ihbarname aldıklarını söyledi. Tapudan ise "cebren alınmış" cevabını aldığını belirten Yürük, "Borcu ödemek istiyoruz ama kimse ödeme kabul etmiyor" dedi.

24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu - 4. Resim

"EVİMDE ANNEMİN BABAMIN EMEĞİ VAR"

İbrahim Yürük, eşiyle birlikte yaşadığı evin kendileri için yaşayabilecekleri tek alan olduğunu belirterek, "Bu evde annemin, babamın emeği var. Yavrumun kokusu duruyor bu evde. Çok çaresiz kaldık" sözleriyle yaşadığı süreci anlatarak durumun çözülmesini istediğini ifade etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Artvin'de görüldü! Eşine rastlamak neredeyse imkansız, rengi ile dikkat çekiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artvin'de görüldü! Eşine rastlamak neredeyse imkansız, rengi ile dikkat çekiyor - YaşamArtvin'de görüldü! Eşine rastlamak neredeyse imkansızBursa bu korku evini konuşuyor! Evdekiler savaş çıktı sandı ama gerçek bambaşka çıktı... - YaşamEvdekiler savaş çıktı sandı, gerçek bambaşka çıktı...Kocaeli'de tüyler ürperten olay! Ormanlık alandaki kuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulundu - YaşamKuyunun içinde hareketsiz 3 kişi bulunduKadıköy'de skandal olay! İçerisinde hasta olduğu halde ambulansa yol vermedi - Yaşamİçerisinde hasta olduğu halde ambulansa yol vermediMilyonerde Atatürk ile ilgili basit soruyu bilemedi... Yarışma sonrası linç edilen kadın konuştu - YaşamYarışma sonrası linç edilen kadın konuştuPolisin "dur" ihtarını dinlemeyince ortalık karıştı! Olan üniversite öğrencisine oldu... - YaşamPolisin "dur" ihtarını dinlemeyince ortalık karıştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...