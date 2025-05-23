24 bin liralık kredi borcunu ihmal etti! 6 milyon liralık evinden oldu

Ataşehir'de yaşayan İbrahim Yürük, bankaya olan 24 bin liralık kredi borcunu ödeyemeyince hayatı kabusa döndü. Alacağını tahsil edemeyen banka, borcu varlık şirketine devretti. Varlık şirketinin ısrarla evi istediğini belirten Yürük, hiçbir şekilde ödeme kabul etmediklerini iddia etti. Yürük, 15 gün içinde evi boşaltmalarını isteyen bir ihbarname aldıklarını da söyledi.

Ataşehir'de yaşayan emekli İbrahim Yürük isimli vatandaş, 2019 yılında işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle bankaya olan borçlarının bir kısmını ödeyemedi. Banka Yürük'ten alacağını tahsil edemeyince borcu varlık yönetim şirketlerine devretti. 2019 yılında borçlu olduğu tutarın 24 bin TL olduğunu ifade eden Yürük, ilgili varlık şirketinin bu borca karşılık kendisinden 120 bin TL talep ettiğini, yaptığı taksitlendirme tekliflerininse kabul edilmediğini öne sürdü.

Emekli maaşıyla geçindiğini ifade eden Yürük, "Peşin 50 bin TL teklif ettim, geri kalanı taksitle ödemek istedim. Ancak senet talep ettiler, aylık 10 bin TL'lik 9 senet. Benim maaşım o zaman 1000 liraydı, ödemem imkansızdı" diye konuştu. Bu süreçte yaşadıkları evlerine haciz konuldu ve icra süreci başladı. Yürük, satış gerçekleşmeden önce icra müdürlüğüne başvurarak evin tek yaşadığı konut olduğunu belirtse de olumlu cevap alamadığını söyledi. Kısa süre sonra evin satışa çıktığı ve tapu kaydının el değiştirdiği belirtildi.

İbrahim Yürük, borcunun 2024 itibarıyla faizlerle birlikte 190 bin TL'ye yükseldiğini, ancak borcunu kapatmak için yaptığı yüksek meblağlı tekliflerin de şirket tarafından reddedildiğini iddia ederek şunları söyledi:

"2 MİLYON TL TEKLİF ETTİM YİNE KABUL ETMEDİLER" "200 bin, 500 bin, hatta oğlumun arabasını satıp 2 milyon TL teklif ettim. Hiçbirini kabul etmediler. Tek söyledikleri ‘Evi istiyoruz' oldu"

Tapuya giderek ev için aile konutu şerhi koydurduklarını ifade eden Yürük, buna rağmen daha sonra evin tapudan düştüğünü ve 15 gün içinde evi boşaltmalarını isteyen bir ihbarname aldıklarını söyledi. Tapudan ise "cebren alınmış" cevabını aldığını belirten Yürük, "Borcu ödemek istiyoruz ama kimse ödeme kabul etmiyor" dedi.

"EVİMDE ANNEMİN BABAMIN EMEĞİ VAR"

İbrahim Yürük, eşiyle birlikte yaşadığı evin kendileri için yaşayabilecekleri tek alan olduğunu belirterek, "Bu evde annemin, babamın emeği var. Yavrumun kokusu duruyor bu evde. Çok çaresiz kaldık" sözleriyle yaşadığı süreci anlatarak durumun çözülmesini istediğini ifade etti.