25 yıl önce dikildi, ilk kez çiçek açtı! Bu sitede oturanlar çok şanslı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kaktüs türleri arasında sayılan 'agave', halk arasında daha çok 'sabır çiçeği' adıyla biliniyor, İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin içerisinde çiçek açtı.

30 YILDA BİR ÇİÇEK AÇIYOR

Ortalama olarak 30 yılda bir kez çiçek açan ve sonrasında kendiliğinden kuruyup giden çiçek, adet bir ağaç gibi 10 metre yüksekliğe ulaştı. Görenlerin dikkatini çeken çiçek, adeta göz doldurdu.

Agave aynı zamanda Meksika ülke bayrağında da sembol olarak yer alıyor.

"BU AĞAÇ ÇİÇEK AÇTIKTAN SONRA ÖLÜR"

Sitenin peyzaj mimarı Murat Doğru, "Bu ağaç genellikle Amerika ve Meksika'da bulunurken, Türkiye'de genellikle yetişmez. Sadece çok sıcak bölgeleri ve ılıman iklimi sever. Bu ağaç 100 yıl çiçeği olarak geçer. Sabır çiçeği derler, ölüm çiçeği derler. Çünkü bu ağaç çiçek açtıktan sonra ölür" dedi.

"ÖLÜMÜ YENİ BİTKİLERİN CANLANMASI DEMEK"

Ağacın büyük ihtimalle özel olarak getirildiğini belirten Doğru, şu ifadeleri kullandı: