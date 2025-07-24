30 dönüm yer kaplıyor! 9 mahallenin içme suyunu karşılayacak...

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde Akören Gölet'inin yapımına devam ediliyor. Tamamlandığında 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak olan ve 30 dönüm alana inşa edilen Akören Göleti, tamamlandığında 9 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kuraklık riskine karşı tedbir alarak geçtiğimiz aylarda Gürgentepe ilçesinde Akören Göleti'nin yapımına başladı.

9 mahallenin içme suyu ihtiyacı ile turizm amaçlı planlanan gölet, 88 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğinde olacak. 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak olan gölet ayrıca 30 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler

"ÇALIŞMA KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

OSKİ Genel Müdürü Murat Us ve daire başkanlarının eşlik ettiği ziyarette Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun 19 ilçesinde şu ana kadar 68 göletin tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi. Çalışmanın kısa sürede bitirileceğini müjdeleyen Başkan Hilmi Güler, Gölet çalışmasının ilçeye ayrı bir değer katacağını belirtti.

Başkan Hilmi Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"30 DÖNÜM GÖL ALANI OLACAK"

"Ordu'da şu ana kadar 68 gölet çalışmasını tamamladık. Bu göletler içinde olan Akören Gölet'inde çalışmalar hız kazanmış durumda. Bu çalışmanın tamamı Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkânlarımız ile yapıyoruz. Akören Göleti 180 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca 30 dönüm göl alanı olacak. Bu alan ayrıca turizm amacıyla da kullanılacak. Bunun haricinde Akören Göleti, 9 mahallemizin ise içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Yani kısaca yaptığımız bu hizmet hem turizme hizmet edecek hem de vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek. Büyükşehir Belediyesi olarak kuraklık riskine karşı tedbirlerimizi önceden almaya devam ediyoruz"