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Haberler > Yaşam > 452 yıllık izi her gün temizliyor! 65 yıldır bıkmadan geliyor...

452 yıllık izi her gün temizliyor! 65 yıldır bıkmadan geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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452 yıllık izi her gün temizliyor! 65 yıldır bıkmadan geliyor...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

76 yaşındaki Kaya Alidoğdu, 65 yıldır Üftade Hazretleri'nin yanına giden Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin atının 452 yıl önce kayaya bıraktığı ayak izini her gün temizliyor.

Osmanlı Devleti'nin maneviyat önderlerinden Kadı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yolculuğunda dönüm noktası olan tarihi iz, günümüzde Kaya Alidoğdu tarafından temizlenip korunuyor.

Bursa'da yaşayan Kaya Alidoğdu, Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin atının ayaklarının saplandığı ve ilerlemediği nokta olarak bilinen yeri her gün düzenli olarak temizlemeye geliyor. Çukur içerisinde biriken toz ve yaprakları süpüren Alidoğdu, bunu kendisine bir vazife olarak görüyor.

452 yıllık izi her gün temizliyor! 65 yıldır bıkmadan geliyor... - 1. Resim

Bu tarihi yeri kaybolmaması için gönüllü olarak her sabah temizleyen Kaya Alidoğdu şunları söyledi:

"Kadı Aziz Mahmud Hüdayi'nin atı Molla Fenari Camii'nin yanına geldiğinde bir türlü gitmemeye başladı. Mahmud Hüdayi, atın tepesinden inerek çekmek istedi. Fakat at arka ayaklarıyla yere vurduğu gibi izi kaldı. Molla Fenari Mahallesi'ne 11 yaşında geldim 65 yıldır her gün burayı temizliyorum. Bazen kum doluyor hemen temizliyorum"

452 yıllık izi her gün temizliyor! 65 yıldır bıkmadan geliyor... - 2. Resim

İZİN TARİHÇESİ

Dönemin Bursa kadısı olan Aziz Mahmud Hüdayi, tasavvuf yoluna girmek üzere Üftade Hazretleri'ne gitmek için yola çıktı. Ancak Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki bir sokakta, atı birden durdu ve kayaların içine saplandı. Bu olayın manevi bir uyarı olduğuna inanan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri atından indi ve dergaha yaya olarak devam etti. Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin yaşadığı bu olay, onun nefsiyle olan mücadelesinin de başlangıcı oldu. Kadılık görevinden istifa ederek ciğer satıcılığı yapan Hüdayi, ardından dergahta zor görevleri sabırla yerine getirdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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