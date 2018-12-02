Alınan bilgiye göre kaza; Sevdiğin Köyü istikametine giden K.D., idaresindeki 40 AN 163 plakalı otomobilin karşı şeritten gelen C.S., idaresindeki 40 AH 411 plakalı otomobille çarpışması ile meydana geldi. Kazada, her iki otomobilde bulunan K.D., R.Ç., C.S. ve E.S. yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kırşehir'de kaza: 4 yaralı
02.12.2018 - 09:31 | Son Güncelleme: 02.12.2018 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Kırşehir,kaza,
591425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591425.aspx
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