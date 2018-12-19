Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Bornova ilçesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi’nden Bornova Kaymakamlığı istikametine doğru kavşaktan dönen A.S. yönetimindeki 35 S 65 194 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı ve ortalık savaş alanına döndü.



CAN PAZARI YAŞANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çevredekiler durumu hemen sağlık, polis ve AKS 110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen AKS 110 ekipleri otobüsün altında kalan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Otobüsün altından çıkarılan 3 yaralıdan birinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer iki yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi.