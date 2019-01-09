Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Aralık 2015 tarihinde Şehriban Tokuştepe, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin banyosunda ölü bulundu. Sağlık görevlileri olay yerine gelerek yaptığı incelemede, Tokuştepe’nin ölümünün normal olduğuna ilişkin rapor düzenledi. Aynı gün Şehriban Tokuştepe, yakınları ve oğulları tarafından defnedildi. Sonrasında annesinin ölümünden şüphelenen büyük oğlu Orhan Pala, üvey kardeşi Batuhan Çobancık ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, annelerinin mezarının açılıp yeniden otopsi yapılmasını talep etti. 2015 yılında yapılan otopside Tokuştepe’nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Tokuştepe’nin cinayete kurban gittiği anlaşılınca Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Annesinden ayrı yaşayan Batuhan Çobancık, Doğan S. isimli arkadaşının annesinin evine gelip gitmesinden ve olay günü evde bulunmasından şüphelendi. Sonrasında Doğan S.'nin psikolojik sorunlar yaşaması ve ortak arkadaşlarından uyku hapı istemesi de Çobancık’ın kafasındaki soru işaretlerini arttırdı. Cinayet Büro Amirliğinde kurulan özel ekip, yapılan araştırmalar sonucu şüpheli Doğan S.'yi gözaltına aldı. Doğan S.'nin olay günü iş yerinden habersiz bir şekilde çıkıp, Tokuştepe’nin evine çilingirle girdiği ortaya çıktı. Olay günü ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerinin evin kapısının bir parmak genişliğinde açık olduğunu gördüğü ancak Doğan S.'nin Batuhan Çobancık'a polis ekipleriyle birlikte kapının açıldığı yalanını söylediği de belirlendi.



Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Doğan S.'nin emniyette verdiği ifadelerde söylediği yalanlar tek tek çürütüldü. Ankara metrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Doğan S.'nin olay günü Demetevler metrosuna ait kameralarda görüldüğü tespit edildi. Fakat Doğan S., kameralardaki kişinin kendisine benzeyen başka biri olduğunu iddia etti. Sonrasında ifadesini değiştiren Doğan S., net olmayan görüntülerdeki kişinin kendisi olup olmadığını bilmediğini beyan edince bir yalanı daha ortaya çıktı. Kameralardaki kişinin kendisi olduğu anlaşılınca Doğan S., son çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

