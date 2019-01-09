Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak çalışma yapıldı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Bingöl’de belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 19 adet tabanca, 178 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.