Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve Cuma günü öğle saatlerine kadar, Bursa ve Bilecik illerinde kuvvetli fırtına beklediklerini açıkladı. Fırtınanın hızının Bursa' da 60-80 Km/saat olacağı tahmin edilirken, Bursa Valiliği de kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması olması noktasında uyarı yayınladı.
Bursa Valiliği'nden kritik uyarı
09.01.2019 - 19:58 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Valiliği, yarın ve Cuma Bursa'da günü etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yayınladı.
Etiketler : Bursa Valiliği,
597438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597438.aspx
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