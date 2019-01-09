Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın ve Cuma günü öğle saatlerine kadar, Bursa ve Bilecik illerinde kuvvetli fırtına beklediklerini açıkladı. Fırtınanın hızının Bursa' da 60-80 Km/saat olacağı tahmin edilirken, Bursa Valiliği de kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması olması noktasında uyarı yayınladı.