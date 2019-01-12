Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mahallesi Kırım mevki'inde AFAD’a ait alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması için kepçenin açtığı kanala giren Adem Yıldız ile Afgan uyruklu Necmullah Penceri (25) yaşanan göçük sonrası toprak altında kaldı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Necmullah Penceri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.