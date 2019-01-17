Çağlayancerit ilçesine bağlı Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde su kaynağını kontrol etmeye giderken üzerine çığ düşen Ramazan Sakallı'nın karlar altındaki donmuş cesedi bulundu. Ramazan Sakallı'nın cenazesi ekipler tarafından ilçe merkezine getiriliyor. 