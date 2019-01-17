Çağlayancerit ilçesine bağlı Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde su kaynağını kontrol etmeye giderken üzerine çığ düşen Ramazan Sakallı'nın karlar altındaki donmuş cesedi bulundu. Ramazan Sakallı'nın cenazesi ekipler tarafından ilçe merkezine getiriliyor.
Kahramanmaraş’ta çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı
17.01.2019 - 20:24 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler : Kahramanmaraş,
598790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598790.aspx
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