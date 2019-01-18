Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen S.K. (20), annesi S.K. ile tartışmaya başladı. Uyuşturucu kullandığı için oğlunun evden çıkmasına izin vermeyen anne S.K., tartışma esnasında bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Anne S.K. hayatını kaybederken, oğlu ise gözaltına alındı. Yıldırım İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K. sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.