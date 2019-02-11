Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı; Doğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 16 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olarak sağanak yağışlı 17 
Samsun: Parçalı bulutlu 14 
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11 
Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı 0 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 11 