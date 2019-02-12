Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Yılmaz'ın (24) kullandığı 05 LP 064 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolundaki Kırankışla köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Yılmaz ile Zübeyde Yılmaz (43) ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yaşar ve Zübeyde Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.