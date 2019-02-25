Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Şubat 2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının; Hakkari, Bitlis, Muş ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.