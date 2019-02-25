Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 26 Şubat 2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışının; Hakkari, Bitlis, Muş ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Doğu illeri için ’yoğun kar yağışı’ uyarısı
25.02.2019 - 18:28 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 18:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Etiketler : kar,hava durumu,
607030 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607030.aspx
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