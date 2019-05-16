Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Esenyurt İnönü mahallesi 451 Sokak 6 numarada bulunan apartmanda meydana geldi. Ahmet Kaplan, eşi ayşe Kaplan ve 12 yaşındaki oğullarının yaşadığı evin penceresine, aile sahur yapacağı sırada kurşun isabet etti. Dışarıdan gelen 5-6 el silah sesinin ardından 3. katta bulunan evin penceresinden içeri giren mermi duvara çarpttıktan sonra kanepenin üstüne düştü. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Korku yaşayan Ayşe Kaplan, "Sahura kalktım. Eşim burada iş yapıyordu. harçlığımızı çıkartmak için evde iş yapıyoruz. 12 yaşında oğlum burada yatıyordu. Ben de sofrayı serdim.

Dışarıdan silah sesleri geldi. 5-6 el sıkıldı. Bir baktım penceren kurşun girdi. Duvara çarptı. Yere düştü. Çocuğun üstüne cam parçaları döküldü. Balkona çıktım kimseyi bulamadım.

Her zaman böyle silah sıkılıyor. Korkudan evimizde oturamıyoruz" dedi. Ahmet Kaplan ise kurşunun pimapeni deldiğini söylerek, "Hanıma dedim ki aşağı yat. Ayağa kalkma dedim.

O şekilde yattık. Eşim 30 santimetre arayla mermiden kurtuldu" diye konuştu.

Tabancayla açılan ateş sonucu pimapeni delen kurşunun kazaen mi yoksa kasıtlı olarak mı tabancadan atıldığı araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.