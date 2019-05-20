Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 29°C

Parçalı, zamanla az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu



SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 22°C

Parçalı, zamanla az bulutlu



ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



BAYBURT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



VAN °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu



SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu