Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
EGE
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
 
AKDENİZ
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
İÇ ANADOLU
 
Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ANKARA °C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
 
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
KONYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
 
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SİNOP °C, 22°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
BAYBURT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
DOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
KARS °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
 
MALATYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
VAN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
 
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu