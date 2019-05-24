Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H. isimli kadınlar, Siteler Polis Merkezi’ne yaptıkları müracaatta, çocuklarının olmadığını, çevreden edindikleri duyum üzerine kendisini ’kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktoru’ M.Ş. olarak tanıtan şahsın Hal Mahallesi’de muayene olarak kullandığı iş yerine gittiklerini, doktor olarak tanıtan şahısla yaptıkları görüşmede uygulayacağı tedavi neticesinde çocuklarının olacağını, bununla birlikte muayene esnasında iğne vurulduklarını söyledi.

Görüşmenin ardından toplamda 16 bin lira para verdiklerini ifade eden kadınlar, iğnenin etkisiyle vücutlarında ve karınlarında şişme meydana geldiğini, bu durumu şüpheliye söylediklerinde karın şişmesinin hamile kalındığının belirtisi olduğunu ifade ettiğini dile getirdiler. Kadınlar, yaptıkları araştırmalarda şahsın kendilerine sahte tedavi uyguladığını anlayınca, konuyla ilgili M.Ş. isimli şahıstan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalarda şüphelinin muayenehane olarak kullanıldığı yere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli tarafından kullanıldığı değerlendirilen kartvizitleri ele geçiren ekipler, müştekilerin M.Ş. olarak bildikleri şahsın aslında Suriye uyruklu M.A.A. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu, şişkinliklerinin indiği öğrenildi.