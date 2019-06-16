Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, Babalar Günü için hazırladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. 1-14 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmaya 2 bin 101 baba katıldı. Araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı:

* Katılımcıların yüzde 80’i Babalar Günü’nün hangi gün olduğunu bilirken diğer yüzde 20’si bihaber.

* Babaların yüzde 34’ü çocuklarıyla 3 saatten fazla zaman geçiriyor. Yüzde 27’si ise 2, yüzde 18’i 3, yüzde 13’ü 1, yüzde 8’i de 1 saatten az zaman ayırıyor. Hafta sonu yüzde 61’i 3 saatten fazla çocuklarıyla ilgilenebiliyor. 1 saatten az zaman geçirenlerin sayısı yüzde 4’e düşüyor.

* Babaların, yüzde 69’u çocuklarına ayırdıkları vaktin yeterli olmadığını düşünüyor.

* Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 81’i, ailede çocuğun sorumluluğun annede olduğunu belirtiyor. Yüzde 17’si babada, yüzde 2’si büyükanne -büyükbabada olduğunu dile getiriyor.

* Babalar çocuklarının kendi mesleğini yapmasını istemiyor. Bu konuda yüzde 61’lik bir oran ortaya çıkıyor.

* Evde bazen yemek yapan babaların sayısı yüzde 39, yüzde 37’si ise sürekli yapıyor, yüzde 24 hiç elini sürmüyor.

* Yüzde 47 ev temizliğine yardım ediyor, yüzde 38 bazen, geri kalan kısım ilgilenmiyor.

* Yüzde 62 çocuklarının altını değiştiriyor, yüzde 23 değiştirmiyor. Yüzde 15 iş başa düştüğünde mecbur yapıyor.

* Erkeklerin yüzde 84’ü evladını tuvalete götürüyor, yüzde 7’si götürmüyor.

* ‘Babalar Günü’nde ne hediye istersiniz’ sorusuna babaların yüzde 69’u ‘yanımda olsun yeter’ diye cevap verirken yüzde 18’i geleneksel bir hediye, yüzde 8’i şaşırtacak bir hediye, yüzde 5’i hediye çeki diye cevap verdi.