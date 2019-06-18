Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, mahallede mahsur kalanlar olduğu iddia ediliyor.
Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 2 kişi sulara kapılarak kayboldu
18.06.2019 - 15:31 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patladı. Olay sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,araklı,hes borusu,
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