Şule Çet'in ölümüyle ilgili görülen davanın 3'üncü celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Şule Çet davasında yeni gelişme
10.07.2019 - 13:27 | Son Güncelleme: 10.07.2019 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şule Çet'in ölümüyle ilgili görülen davanın 3'üncü celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Etiketler : Şule Çet,
636117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636117.aspx
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