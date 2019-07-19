Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yüzleri kar maskeli ve silahlı şahısların otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını değiştirdikleri ihbarını da alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekiplerin sıkı takibi sonucunda şüpheliler Polat Sokak'ta durduruldu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 adet tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını belirten bir mahalle sakini, "Polis arabası karşıdan geldi. Şahıslar aracın içinde bekleme yapıyorlardı. Bir anda bir sürü polis geldi, inin aşağı deyip arabadan indirdiler. Ardından etkisiz hale getirip gözaltına aldılar’’ dedi.